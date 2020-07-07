Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников отрицает информацию о том, что Россия на переговорах в Берлине якобы требовала, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, видео обнародовано в YouTube.

"Никаких ультиматумов на протяжении 12 часов (переговоров в Берлине - Ред.) я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. Было обсуждение и вопросы: а как вы планируете выполнять 11-й пункт комплекса мероприятий "минских соглашений". Они нас напрямую спрашивали. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может", - сказал Резников.

Он призвал не верить фейковой информации о каких-то ультиматумах. "Не было никакого ультиматума", - добавил он.

Отметим, что по данным немецких СМИ, 3 июля на переговорах в Берлине Россия якобы требовала, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса.

Вице-премьер об ультиматумах со стороны РФ на переговорах в Берлине

Напомним, после обнародования информации о том, что Москва настаивает на том, чтобы Киев до 6 июля предоставил проект по особому статусу Донбасса Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене. Что касается встречи советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине, то президент указал, что пока не готов ее полноценно комментировать.

После этого в Кремле рассказали об итогах переговоров с Киевом по особому статусу Донбасса. Представитель Кремля настаивал на законопроекте не до 6 июля, а в ближайшее время.

В то же время 4 июля у Зеленского, заявили, что после переговоров Украина, Германия и Франция выступили с единой позицией. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного режима прекращения огня. В ответ на это Россия взяла паузу для подготовки ответа.