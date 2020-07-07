Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Минске "справились с бедой", имея в виду распространения коронавируса Covid-19. Он поздравил с этим жителей города. Его цитирует госагентство БелТА.

"Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова - Ред.) только что переговорил, как ситуация (с распространением Covid-19 в Минске - Ред.) складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минска.

По его словам, "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".

При этом Лукашенко отметил, что "Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное - учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли".

По данным Минздрава Беларуси, по состоянию на 6 июля, там зарегистрированы 63 тыс. 804 человека с положительным тестом на Covid-19. За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 429 человек.

Как сообщала "Страна", ранее Лукашенко заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране является терпимой. Он отметил, что многие государства переняли белорусский подход в борьбе с Covid-19. Также глава Беларуси заявил, что не исключает искусственный характер появления этого вида коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека.