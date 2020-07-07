Министерство образования и науки Украины (МОН) призвало Минобороны дать отсрочку поступающим в ВУЗы абитуриентам.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует пресс-служба Минобразования.

В МОН заявили, что абитуриенты массово обращаются в учреждения высшего образования по поводу получения повесток от военкоматов.

"Действительно, в этом году начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля. Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом к Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва", - говорится в сообщении.

В Минобразования добавили, что военкоматы подчиняются Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, а решение о призыве принимается соответствующими комиссиями, председателями которых являются заместители глав областных государственных администраций.

"И.о. министра (образования и науки - Ред.) Сергей Шкарлет держит этот вопрос на контроле", - подчеркнули в МОН.

Напомним, что 23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас. С апреля-июня эти мероприятия сдвинулись на май-июль 2020 года.

О том, почему военкоматы принялись рассылать повестки абитуриентам, мы писали в отдельном материале.