Почти четверть украинцев этим летом планирует отдыхать за границей, в то же время 20% опрошенных не желают проходить обсервацию ни дома, ни в другой стране. Среди респондентов больше всего желающих поехать в Египет - 40% и Турцию - 36%.

Об этом свидетельствуют результаты июньского исследование онлайн сервиса Rozetka Travel, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным сервиса, 45% респондентов планируют отдыхать в Украине и только 14% не планируют поездки вообще, а 17% намерены провести свой отпуск на даче или каким-либо другим образом.

Согласно исследованию, среди опрошенных, которые планируют отдых за границей, больше всего желающих поехать в Египет - 40% и Турцию - 36%. Также украинские туристы планируют путешествия на Кипр, в Греция и Албанию.

Отмечается, что почти 40% опрошенных не имеют опасений относительно путешествий. В то же время 20% опасаются заболеть Covid-19 во время поездки, еще 20% боятся не вернуться домой вовремя.

Вместе с тем 72% опрошенных поддерживают изменения концепции All Inclusive, в частности в отношении использования защитных экранов при сервировке блюд, подачу блюд официантами, а также социальное дистанцирование между столами в ресторанах более чем до 2 метров.

Согласно исследованию, респонденты, избравшие для отдыха Украину, планируют посетить Одессу (30%) или Закарпатье (30%). В основном они намерены снимать комнаты, квартиры или дома и только 17% планируют селиться в гостиницах.

Отмечается, что половина выбравших отдых в Украине опасаются, что цена отдыха в стране не будет соответствовать качеству. Также респонденты опасаются плохого сервиса и вероятного скопления людей.

В опросе приняло участие более 1200 онлайн-сервиса rozetka.travel и маркетплейса prom.ua в период с 19 по 24 июня текущего года.

Ранее мы сообщали, что Украинцы начали массово искать в интернете, как отдохнуть в Крыму.

Также мы публиковали рекомендации МИД украинцам во время путешествий в условиях пандемии коронавируса. В частности, в ведомстве советуют связаться с авиакомпанией, тщательно изучить условия страхового полиса, а также позаботиться о наличии достаточной суммы денег на случай чрезвычайной ситуации.