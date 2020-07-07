Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине на сегодня составляет 62,4 человека на 100 000 населения. Такая высокая цифра обусловлена отдельными вспышками в регионах, например, в Винницкой области, Киеве и на Закарпатье. Кроме того, проблемным остается Харьков, где в областной клинической инфекционной больнице не хватает коек для пациентов с Covid-19.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, которое прошло 7 июля, передает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, речь шла еще об одной проблеме - подготовке к началу нового учебного года с 1 сентября. Зеленскому сообщили, что особенно важен этот учебный год для первоклассников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер в течение минувших суток от последствий коронавируса - а это 21 человек - имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

По его словам, Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных Covid-19 и нехватки врачей.

На совещании Зеленский заявил, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы "Охматдет", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека.