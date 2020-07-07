В Киеве 35-летний мужчина расстрелял на улице своего бывшего шефа, которого считает виноватым в увольнении с работы и невыплате зарплаты. Инцидент произошел на улице Братиславской. Пули попали в правый глаз и пах 26-летнего потерпевшего. Раненого увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает столичная полиция.

"В столичную полицию от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с улицы Братиславская госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону", - говорится в сообщении.

Во время отработки записей с камер наблюдения полицейские установили личность и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками.

Как выяснилось, подозреваемый и его жертва были знакомы. Получивший тяжелые ранения мужчина был наставником стрелка на работе. После окончании испытательного срока мужчину уволили и не выплатили заработную плату. В этом он обвинял наставника, поэтому решил отомстить.

Злоумышленник подъехал на велосипеде в магазин и произвел несколько выстрелов в сторону жертвы.

"Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свобод", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева утренняя драка молодежи закончилась стрельбой.

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