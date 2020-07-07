Жители Украины больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, через которую возможет транзит в ЕС, а также Турцию и Францию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 7 июля.

Эти данные дипломаты получили после анализа интерактивной карты, созданной для помощи в планировании путешествий из Украины за границу во время пандемии.

"Я могу назвать топ-3 страны, которые сегодня проверяют на карте. Страна номер один - это Венгрия. Мы связываем это с тем, что согласно договоренностям, через Венгрию действует транзит. Очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем. Вторая страна, которая интересует украинцев - Турция. Третья страна - Франция", - сказал Кулеба.

Сообщается, что жители Украины также активно пересматривают также Сербию, Германию, Россию, Испанию, Грецию, Италию, Хорватию, Польшу, Румынию, Египет и Беларусь.

Как сообщала "Страна", власти Турции разрешили выдавать туристам из Украины кратковременные разрешения на проживание. Анкара также проинформировала о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции.

Напомним, что граждане Украины могут беспрепятственно въехать в 23 страны мира, несмотря на пандемию Covid-19.