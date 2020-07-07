Власти Черногории, которые чуть больше месяца назад заявили о победе над коронавирусом, распорядились усилить карантинные ограничения. Закрываются детские сады, а заведения общепита не смогут работать ночью.

Об этом во вторник, 7 июля, информирует "Балканский обозреватель" со ссылкой на решение Национального координационного органа Черногории по инфекционным болезням.

Так, из-за новой вспышки коронавирусной болезни в этой стране (+60 случаев за сутки), чиновники приняли решение ограничить время работы ресторанов и кафе до 00:00 на следующие 7 дней. При этом в некоторых регионах заведения общепита закрылись на неделю.

На карантин уходят и детские сады. Власти рекомендуют предпринимателям и государственным органам перевести сотрудников на дистанционную работу.

Кроме того, в трех муниципалитетах страны, Плевле, Бело Поле, и Беране, ввели еще более жесткие карантинные ограничения. Там запрещены массовые собрания более двух человек, кроме членов семьи и "лиц, выполняющих регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется на легковые авто. Также собираться дома у друзей или родственников также запрещено. Под аналогичные ограничения попали и богослужения. При этом маску обязательно носить во всех общественных местах.

Также власти Черногории ввели обязательную обсервацию для всех лиц, которые прибывают из Сербии.

"Количество активных случаев в Республике Сербия, особенно в районе вдоль границы с Черногорией, требует жесткого надзора. Поэтому лиц, въезжающих в Черногорию из Республики Сербия, будет отправлен не на домашнюю самоизоляцию, а исключительно на карантин в помещениях, предназначенных государством для этого мероприятия", - говорится в решении властей.

Напомним, что 3 июня Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии, поскольку за 28 дней минувших новых случаев заболевания в стране не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

Ранее мы писали, что с 30 июня украинцы смогут въезжать в Черногорию не только при условии наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Теперь подходит и отрицательный ИФА-тест на антитела к Covid-19.

Стоит отметить, что сегодня Минздрав Украины расширил список стран "красной зоны" и теперь в него входят 62 страны, включая Черногорию.