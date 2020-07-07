Во вторник, 7 июля, в ходе заседания Конституционного суда (КСУ), который рассматривает закон о тотальной украинизации, представитель президента Федор Вениславский заявил, что оснований для его отмены нет.

При этом он подчеркнул, что представляет позицию Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, фактически представитель президента ответил на вопрос, будет ли поддерживать Зеленский отмену закона о тотальной украинизации.

Вениславский заявил, что КСУ не следует вести производство по закону о языке и назвал обращение депутатов в суд относительно неконституционности этого языка искусственным.

"Это представление много в чем искусственное. Предметом правового регулирования закона является обеспечение функционирования украинского языка. Речь идёт исключительно об украинском языке. Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков", - сказал Федор Вениславский.

По его словам, Рада должна принять отдельный закон, который будет регулировать статус языков национальных меньшинств.

"Никакого неравенства статуса языков национальных меньшинств в этом законе нет и быть не может", - сказал он.

"Вопрос, который мы вчера поднимали - покажет ли Зеленский готовность отменять тотальную украинизацию на примере своего отношения к рассмотрению в КСУ представления по закону о языке, получил свой ответ уже сегодня - нет, не покажет. И даже не собирается делать вид, что он что-то хочет в политике Порошенко по украинизации менять", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Впрочем, это еще не означает, что на 100% КСУ не отменит закон о тотальной украинизации.

"Конституционный суд - это сложный орган с разными течениями. Но выступление Вениславского означает, что теперь если даже КСУ и отменит закон, то все будут понимать, что это сделано вопреки позиции Зеленского. А позиция Зеленского, как видим, выражена предельно четко - политику украинизации времен Петра Порошенко он менять не намерен. Это было и до того, в общем-то понятно. Сейчас был просто предельно откровенный каминг-аут", - сказано в сообщении Telegram-канала.

Напомним, что стадия дебатов по закону об украинизации пройдет в Конституционном суде 7 и 9 июля. Мы подробно разбирались, отменит ли Конституционный суд закон о тотальной украинизации.

Также мы писали о том, что закон об украинизации раскритиковала Венецианская комиссия.