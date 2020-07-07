Советнику главы "Роскосмоса"по информационной политике, экс-журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову, которого задержали сегодня в Москве, грозит до 20 лет за государственную измену.

Об этом сообщает РИА Новости, во вторник, 7 июля.

Отмечается, что Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

Как сообщается, главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, не знает, с чем может быть связано задержание экс-журналиста. При этом он отметил, что в самом издании не проводится никаких проверок.

Отмечается, что ФСБ России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). Статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, утром во вторник Сафронова задержали в Москве. Ему предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам.

