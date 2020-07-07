Поздно вечером в понедельник, 6 июля, в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил придорожный знак "Украина". Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом говорится в Facebook пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяны Погукай.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что к происшествию причастен ранее судимый, безработный 52-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Фото: facebook.com/csomvd

Мы разбирались, кто и зачем шесть лет назад нанес ракетный удар истребителем по Луганску, который стал известен как "взрыв кондиционера".

Напомним, что поезд сообщением Киев-Лисичанск будет останавливаться в 20 км от нового пункта пропуска линии разграничения в Золотом на Донбассе.