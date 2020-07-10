Предлагаем читателям гороскоп на 10 июля, когда Луна находится в убывающей фазе в Рыбах. День влияет на способность концентрироваться и умение отвлекаться от мира иллюзий и фантазий. День лучше посвятить творчеству или активному отдыху. А вот для партнерских отношений и свадеб период будет неблагоприятным.

Также читайте гороскоп на эту неделю с 6 по 12 июля в котором узнаете о главных перспективах периода.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам необходимо постараться, чтобы не проявлять бестактность в общении с близкими и коллегами. На работе избегайте конфликтов с начальством. Проявите выдержку, это вам зачтется.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам звезды советуют быть внимательными в общении с близкими. Прежде чем принять важное решение, тщательно все обдумайте - и тогда у вас обязательно все получится.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня придется разгребать рутину. Будет нелегко, однако награда не замедлит явиться вместе с финансовым успехом. Главное - не пытаться провернуть всю работу до конца дня.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки почувствуют себя такими сильными и полными оптимизма, что просто не будут замечать препятствия на своем пути. Сегодня будьте предельно внимательными с деньгами и ценными бумагами.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы почувствуют сегодня, насколько важно уметь налаживать контакты и поддерживать хорошие отношения с людьми. Вам начнут поступать предложения, связанные с дополнительным заработком. Отнеситесь к ним серьезно.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы полны решимости совершить сегодня почти невозможное, но нужно призадуматься, стоит ли это делать. Окружающие будут высказывать вам симпатию и поддерживать вас.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы окажутся в центре событий и внимания, почувствуют прилив новых жизненных сил, появятся отличные идеи. Уже вечером обострится интуиция, которая позволит успешно справиться с накопившимися проблемами.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионы покажут окружающим блистательный пример профессионализма. Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важной для вас информации.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов увлечет ветер перемен. Он будет подталкивать вас к свершениям в различных сферах. Сейчас для вас важно умение сосредоточиться и оказаться в нужном месте в нужное время.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам нежелательно обсуждать свою личную жизнь даже с самыми близкими людьми. Желательно не загадывать ничего наперед и не строить грандиозных планов. Успеха поможет добиться мудрость и уступчивость.

Водолей (21.01 - 20.02)

Удача будет благосклонна к Водолеям. Многие дела завершаться в вашу пользу. Однако не стоит показывать окружающим степень своей уязвимости. Вашей слабостью могут воспользоваться.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы смогут раскрыть свои способности и ярко проявить свою широкую и талантливую натуру. Удача будет сегодня на вашей стороне, если вы позволите себе отдыхать, не загружая себя никакими делами.