В конце мая этого года стало известно, что компания Apple зарегистрировалась в Украине как юрлицо. И вот уже появилось официальное подтверждение, что знаменитые "яблочники" собираются открывать свое представительство в нашей стране.

На официальном сайте Apple появилась вакансия "Сhief accountant" (главный бухгалтер - Ред.) для офиса Apple Ukraine в Киеве. Ознакомиться с ней можно здесь.

Компании нужен сотрудник, который будет отвечать за финансы, с опытом бухгалтерского учета и сильными аналитическими способностями.

Главные требования к кандидату:

Профильное образование плюс 5 лет опыта работы с бухгалтерским учетом и налогами, в украинском правовом поле. Украинский и английский языки.

Отличные знания SAP, Excel и Keynote.

Знание систем финансовой отчетности, таких как Tableau, EDW, BW.

Сильные аналитические способности, умение оценивать, анализировать и представлять данные широкой аудитории.

Инициативность, отличные навыки в общении и презентации.

Внимательность к деталям, способность выдерживать строгие дедлайны и т.д.



Специалист должен будет отвечать за такие направления:

Соответствие всей уставной и налоговой отчетности украинскому GAAP, GAAP США и налоговому законодательству (GAAP - это общепринятые правила бухгалтерского учета).

Работу с налоговыми проверками. Постоянную работу юрлица.

Квартальные отчеты для руководства, включая отчеты о прибыли и убытках, обзор баланса и т.д.

Отправить резюме на эту позицию можно на сайте компании. Судя по всему, открытие официального представительства Apple в Киеве может состояться уже в самое ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, что Еврокомиссия грозит Apple штрафом в размере до 10% годовой выручки за нарушение правил конкуренции.