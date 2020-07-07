Сегодня Минздрав отчитался, что заболеваемость коронавирусом второй день идет на спад.

"Второй день в Украине наблюдается стабилизация ситуации по заболеваемости COVID-19. МОЗ благодарит тех, кто соблюдает правила и таким образом заботится о себе и близких. МОЗ отмечает, что рекомендации имеют целью сохранить здоровье и жизнь украинцев, и призывает соблюдать эпидемиологические правила", - говорится в сообщении ведомства.

"Страна" решила разобраться, откуда взялась такая позитивная динамика.

Почему стало меньше заболевших

Все оказалось достаточно просто. Если в предыдущие два дня было сделано 21 759 тестов на коронавирус, то за 6-7 июля, когда заболевших стало резко меньше - только 16 039 исследований. То есть меньше на 26%.

Для сравнения - число заболевших за те же периоды упало на 36%.

При этом слегка снизилась выявляемость болезни (соотношение инфицированных к числу тестов). Если 4-5 июля она в среднем составила 7,85%, то за сегодня и вчера - уже 7%.

Что может объяснить более резкий обвал по заболевшим, чем по тестам. И это, кстати, действительно хороший знак.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 7 июля 564 21 9343 (6%) 6 июля 543 13 6696 (8%) 5 июля 823 22 9934 (8%) 4 июля 914 15 11 825 (7,7%) 3 июля 876 27 13 162 (6,6%) 2 июля 889 12 11 109 (8%)



Резюмируем: некая положительная динамика по падению числа выявленных случаев коронавируса есть. Однако львиную долю этого прогресса обеспечило снижение числа тестов.

Что, конечно, не является никаким достижением: ведь по этому показателю Украина и так хуже всех в Европе. Показатели нашей страны по тестам на один миллион населения хуже, чем в Непале, Габоне, Уругвае, Ботсване и Колумбии.

Почему снова упало число тестов

То есть повторяется история конца июня, когда резко стало валиться число заболевших - хотя накануне оно достигло рекордных показателей и перешло за тысячу человек в день.

С 28 июня по 1 июля число ПЦР-тестов тоже упало - сразу на 30%. На столько же снизилось и количество инфицированных ковидом. Что, конечно, является совершенно рукотворным процессом и никак не могло говорить о реальном снижении заболеваемости.

Тогда "Страна" рассказывала, что "улучшение" статистики может быть связано с желанием Киева открыть для украинцев границы Евросоюза, который 1 июля продлил нашим согражданам запрет на въезд - из-за роста заболеваемости коронавирусом.