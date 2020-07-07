Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали случаи вспышек бубонной чумы в Китае и Монголии неопасными. Специалисты организации продолжают следить за ситуацией.

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает РИА Новости.

Известно, что причиной заражения послужило то, что оба заразившихся жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

"В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высокий", - подчеркнула представитель ВОЗ.

В начале июля вспышка бубонной чумы зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно - 400.

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России. По его словам, в этом нет ничего страшного, так как восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться.

Как сообщала "Страна", ученые призвали ВОЗ изменить системы вентиляции из-за новых данных о Covid-19. Специалисты для лучшей защиты посоветовали носить маски N95 (Это стандарты защиты FFP2, FFP3).

Напомним, что в Израиле объявили о новой вспышке Covid-19 и хотят ужесточить карантин.