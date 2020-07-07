В ночь с 6 на 7 июля в Киеве коммунальщики попытались демонтировать билборд с гербом контрразведки СБУ у посольства РФ в Киеве. Рекламу сняли, но потом вернули. Впрочем, в КГГА обещают снова демонтировать щит.

О демонтаже билборда в Facebook сообщил блогер Игорь Марио.

Он попросил коммунальщиков, которые снимали конструкцию, показать разрешение на работы. Ему показали документ, где указано, что Киевреклама демонтирует 130 незаконных рекламных конструкций — в их число входит и билборд с орлом, давящим двуглавую гадюку. Правда, позже его все же вернули на место.

В КГГА пояснили, что документ о демонтаже содержал ошибку. Когда ее исправят, коммунальщики снова снимут билборд, если этого не сделает его владелец.

"Упомянутый щит не имеет соответствующих документов. Было предписание на его демонтаж, соответственно, коммунальщики приехали и демонтировали. После этих работ, уже при сверке документов на эти конструкции и наклейки на конструкции, выяснилось, что есть ошибка — в приказе на демонтаж был неверно указан владелец этой конструкции. Поэтому пришлось ее вернуть назад. Но сегодня выпишут новое предписание на нового владельца. По закону, у него есть 15 дней на то, чтобы самому демонтировать билборд. Если он сам этого не сделает, то щит демонтирует Киевреклама", - сообщила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Управления рекламы КГГА и КП Киевреклама Галина Шпак.

Напомним, билборд с гербом контрразведки СБУ у посольства РФ в Киеве - это "привет от СБУ" ко Дню России. В ответ на его установку в МИД РФ заявили, что "Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками".

Также мы писали, что в Харькове на доме у консульства России нарисовали мурал с эмблемой контрразведки СБУ.