35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена промышляли изготовлением детского порно в Украине. Для этого они открыли в частном доме под Винницей якобы детское модельное агентство и задействовали юных моделей в съемках. Мальчиков и девочек фотографировали в полуголом виде. Семейный тандем продвигал свой "бизнес" в течение трех лет. Злоумышленники продавали порноконтент иностранцам за криптовалюту, которую затем конвертировали в гривну. Об этом сообщает региональное ГУНП.

"35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме в Винницком районе под видом модельного агентства обустроили детскую студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных детей, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники фотографировали и снимали детей без согласия родителей, а продукцию выкладывали для продажи на закрытых сайтах в виртуальном хранилище.

По заключению искусствоведческой экспертизы, проведенной специалистами Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, отснятые фото и видеоматериалы имеют признаки детской порнографии.

Во время проведения санкционированных обысков следователи изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по ч.5 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию), за что предусмотрено до 12 лет заключения. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.





Ранее "Страна" писала о том, что в Херсоне разоблачили порностудию, где работали шесть веб-моделей.

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