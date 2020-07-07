Пока МИД Украины дает рекомендации украинским туристам, как путешествовать в условиях пандемии коронавируса, Минздрав расширил список стран "красной зоны" и теперь в него входят 62 страны.



Согласно обновленным данным, в краснозонный список вошли Французская Гвинея, США, Казахстан, Острова Теркс и Кайкос, Палестина, Кыргызстан, Сейшельские острова, Мексика, Черногория, Суринам, Сальвадор, Албания и Чехия и др.

В "красную зону" входят страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 случаев на 100 000 населения.

Напомним, что по состоянию на 7 июля, в Украине было отмечено уже 49 607 случаев заражения Covid-19. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 564 человека.

Так же мы рассказывали, что в Киеве за сутки (с 6 по 7 июля - Ред.) зафиксировали 63 новых случая коронавируса, заболели так же и четыре медика.