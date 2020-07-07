Государственная компания "Укрзализныця" (УЗ) начала принимать цифровой студенческий билет с мобильного приложения "Дія". Студенты при посадке в поезд вместо пластикового оригинала могут предъявить цифровой документ с приложения. Цифровой студенческий билет также позволяет путешествовать поездом со скидкой 50%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Так, сообщается, что цифровой билет имеет такие же преимущества, как и пластиковый. Он идентифицирует личность, подтверждает статус студента и предоставляет скидки. Льготный проезд предоставляется учащимся в вузах I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

Путешествовать со скидками с Е-студенческим можно в:

общих и плацкартных вагонах;

вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения;

всех вагонах региональных поездов;

поездах пригородного сообщения.

Уточняется, что при проезде в вагонах высшей категории типа СВ, купе и в вагонах 1-го класса, кроме поездов категории "Региональный поезд", для студентов установлена ​​полная стоимость билета.

Приложение "Дія" доступно на сайте по ссылке https://go.diia.app/.

Ранее мы писали, о новых функция приложения "Дія". В мае было известно о 15 разных услугах, доступных для граждан и бизнеса. После чего, мы сообщали, что "Дія" анонсировала возможность оформить прописку, не выходя из дома.