В Погожице возле Хшанова (Малопольское воеводство Польши) двое поляков подожгли хостел с 12 людьми, большинство из которых были украинцами. Об этом сообщает местное издание radiokrakow во вторник, 7 июля.

Находившихся в смертельной опасности людей удалось быстро эвакуировать, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции Польши уже задержала двух поляков, подозреваемых в поджоге. Мотивы и причины случившегося пока не сообщаются.

Как сообщала "Страна", в Польше произошло ДТП с участием двух автобусов и одного микроавтобуса. В результате получили травмы различной тяжести две гражданки Украины. Одной из них оказана первая медпомощь, она выписана из больницы. Вторая наша соотечественница находится в больнице города Колобжег.

Ранее на польских дорогах попал в огненное ДТП другой автобус с украинцами.