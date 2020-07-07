В среду, 8 июля, на левобережье Украины ожидаются грозовые дожди. Также осадки обрушатся на западные области страны. Впрочем, ослабление жары коснется не только этих регионов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"8 июля атмосферный фронт переместится в восточном направлении и повлечет за собой осадки. Подтолкнет наш фронт западный антициклон Xabi. Поэтому завтра грозовые дожди, местами шквалы и град более вероятны на левобережье Украины. И также периодические дожди пройдут в западных областях Украины. А Киевщина, Житомирщина, Винниччина до Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма - это территория побудет среди сухой погоды", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, главной синоптической новостью завтрашнего дня станет снижение температуры воздуха, ослабление жары. Днем в среду ожидается +20...+26 градусов, на западе - +18...+24 градуса, на юге, востоке, в Днепропетровской области - +26...+30 градусов. И только в Луганской и Донецкой областях будет жарче - до +33 градусов.

Дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля. Ветер в Украине в среду - северо-западный, умеренный, при грозах порывистый.

В Киеве 8 июля существенные осадки не ожидаются, незначительные дожди могут пройти в столице ночью. Температура воздуха ожидается в районе +22, +23 градусов.

Напомним, "Страна" писала о том, как спастись от жары и оказать помощь при тепловом и солнечном ударе.

Также мы сообщали, что спасатели объявили штормовое предупреждение на 7 июля.