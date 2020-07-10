В США не утихают протесты после убийства копом чернокожего Джорджа Флойда в конце мая.

Спустя месяц беспорядков в Штатах появился вооруженный отряд Not F**king Around Coalition (NFAC). Литературно это можно перевести как "Организация без дураков". А если с нецензурным словом, как в оригинальной версии, - "Немозгоебн@я коалиция".

Масштабы NFAC оценить сложно. Условно это несколько сотен мужчин-афроамериканцев. Они прославились тем, что потребовали выдать им кусок земли - конкретно Техас, как откуп за рабство, царившее более 150 лет назад в Америке.

Кто эти люди, насколько серьезны их заявления и как далеко все может зайти, читайте в материале "Страны".

"Черное ополчение"

Начать следует с того, что в США любой "вооруженный отряд" - это довольно условно, поскольку в стране оружия больше, чем людей. Там жители любой улицы (в штате со свободным ношением оружия) могут объединиться и создать "вооруженный отряд". Собственно, они что они и делали - организовывали патрули для защиты от мародеров.

Так же поступили и афроамериканцы, входящие в состав NFAC. Они называют себя "черным ополчением" и "черной нацией", дистанцируются от формально мирных протестов Black Lives Matter.

На днях лидер группировки NFAC - мужчина, который просит обращаться к нему "гранд мастер Джей", - выступил с резонансным заявлением.

"Мы хотим, чтобы афроамериканцев, которые являются потомками рабов, объявили политическими узниками. У США есть выбор: или выделить нам кусок земли - мы бы предпочли Техас, и дать нам самим там распоряжаться, - или не мешать нам отправиться куда-то еще, где бы у нас появилась своя земля для создания своего государства", - заявил гранд мастер Джей.

Так выглядит гранд мастер Джей - лидер черного ополчения

Фото и видео структуры NFAC смотрите ниже.

Участники "черного ополчения" тем временем бродят по улицам в полной боевой экипировке с оружием, останавливают автомобили. В беседе с белыми водителями они говорят, что им нужны "репарации" - за то, что предки белых держали в рабах их черных предков.

При этом в стране растет число жертв огнестрельного оружия.

По данным американских СМИ, за минувшие праздничные выходные (в субботу, 4 июля, там отмечался День Независимости) на улицах страны неизвестными были застрелены минимум 32 человека. Среди них есть дети. В случайных уличных перестрелках ранены десятки человек. Спрос на оружие в Штатах, по разных данным, вырос на 150-500%.

Чьих рук эти расстрелы на улицах американских городов - Black Lives Matter, "черной нации" NFAC или кого-то другого - неизвестно. Однако полиция в эти дела старается вмешиваться по-минимуму или вообще не препятствовать разгулу преступности.

Но показателен сам факт того, что жители США стремительно вооружаются, а на улицах появляют уже своего рода "штурмовики", которые пусть пока и декларативно, но позиционируют себя именно так.

Ситуация чем-то напоминает Евромайдан в Киеве, который радикализировался и вызвал массовые жертвы, когда там появились спортивные молодые люди из "Правого сектора" и тому подобных организаций.

Во что могут вылиться беспорядки в США?

Весь июнь в Штатах был очень напряженным. Белые граждане повсеместно просят прощения у черных на коленях. В разных частях страны беспорядки - на улицах перестрелки и мародерство. В стране сносят памятники великим соотечественникам, которые были связаны с рабовладением. Митингующие предприняли несколько попыток захватить Белый дом, но пока они были тщетны.

Один из главных лозунгов демонстрантов - "Америка никогда не была великой". Эта фраза отсылает к предвыборному слогану Трампа на его прошлой кампании "Сделаем Америку великой снова". На День Независимости 4 июля демонстранты сожгли и растоптали у Капитолия национальный флаг.

Не исключено, что происходящее в США сейчас - это пока подготовка к революции. И уже понятно, что к правам черных она особого отношения не имеет. Поскольку демонстранты в первую очередь не за права афроамериканцев, а против Трампа. Если брать это за основу, далее ситуация может развиваться по нескольким сценариям.

Сейчас толпа тестирует протест, пробует брать под контроль улицы. Все это делается с целью, чтобы Дональд Трамп использовал армию для их разгона. Тогда были бы жертвы, которых можно было бы объявить героями революции (как это было как раз в Украине в ходе Евромайдана), и уже под этими лозунгами штурмовать Белый дом. Но этого не происходит.

Поэтому если на выборах победит Джо Байден, то велика вероятность, что всё свернут и о расовой дискриминации мгновенно забудут (показателен факт, как без особых сантиментов подконтрольные демократам местные власти разогнали "Народную республику Сиэтл"). Если же выиграет Трамп, то велика вероятность того, что протестующие откажутся признать выборы и продолжится новый виток уличных протестов - против него, за права черных или кого-нибудь еще.

Пока революция в США происходит в вялотекущем режиме, один из главных выводов на сегодня - толпа уже сильно деморализовала полицию. Полицейские увольняются или не выходят на работу. Против копов идет довольно сильная кампания, местные власти в нескольких городах их прямо сдали. Соответственно, в будущем, если толпы уже начнут захватывать административные здания массово и везде, полицейские могут просто не вмешаться.

И появление "черных ополченцев" только подливает масла в этот огонь.