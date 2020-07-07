Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 июля, посетит Черновицкую область с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА на странице в Facebook.

"8 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Черновицкую область", - говорится в сообщении.

Напомним, несколькими днями ранее президент ездил на два дня в Одессу с рабочим визитом. Он принял участие в военном сухопутном и морском параде. Также Зеленский посетил место разложения танкера Delfi в Одессе, не сходя на берег. Помимо протокольных мероприятий, у президента было время и на досуг. Зеленского заметили вместе с Андреем Ермаком на пляже Ланжерон, где они купались в Черном море. Подробнее о поездке главы государства в Одессу можно почитать в материале "Страны".

Также мы сообщали, что неделю назад Зеленский ездил в Херсон с рабочей поездкой.