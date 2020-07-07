В Украине 7 июля насчитывается 9 регионов со значительной степенью распространения коронавируса. Фото: "Страна"

По состоянию на утро вторника, 7 июля, Одесская область, которая только вчера покинула список проблемных регионов, снова вошла в перечень областей, не готовых к смягчению карантина. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Всего на утро вторника регионами со значительным распространением Covid-19 считаются 9 областей

  • Волынская 
  • Донецкая
  • Закарпатская 
  • Ивано-Франковская 
  • Одесская
  • Ровенская
  • Тернопольская 
  • Харьковская 
  • Черниговская 

Отметим, что регионы попадают в список проблемных и не готовых к смягчению карантина в случае несоответствия критериям, установленным Кабмином

  • Заполненность коек в больницах, предназначенных для пациентов с Covid-19 - менее 50%.
  • Охват населения тестами на Covid-19 - больше 24 на 100 тычяс населения.
  • Коэффициент выявления случаев заболевания - менее 11%.
  • Динамика роста случаев инфицирования (суммарный показатель случаев за эту неделю сравнивается с количеством за прошлую) - менее 10%.

Готовность регионов к смягчению карантина на 7 июля. Скриншот: сайт Минздрава

Готовность регионов к смягчению карантина на 7 июля. Скриншот: сайт Минздрава

Напомним, по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека.

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