Одесса вернулась в список проблемных регионов и не может смягчать карантин
По состоянию на утро вторника, 7 июля, Одесская область, которая только вчера покинула список проблемных регионов, снова вошла в перечень областей, не готовых к смягчению карантина.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.
Всего на утро вторника регионами со значительным распространением Covid-19 считаются 9 областей:
- Волынская
- Донецкая
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Одесская
- Ровенская
- Тернопольская
- Харьковская
- Черниговская
Отметим, что регионы попадают в список проблемных и не готовых к смягчению карантина в случае несоответствия критериям, установленным Кабмином:
- Заполненность коек в больницах, предназначенных для пациентов с Covid-19 - менее 50%.
- Охват населения тестами на Covid-19 - больше 24 на 100 тычяс населения.
- Коэффициент выявления случаев заболевания - менее 11%.
- Динамика роста случаев инфицирования (суммарный показатель случаев за эту неделю сравнивается с количеством за прошлую) - менее 10%.
Напомним, по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека.
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