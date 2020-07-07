По состоянию на утро вторника, 7 июля, Одесская область, которая только вчера покинула список проблемных регионов, снова вошла в перечень областей, не готовых к смягчению карантина.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Всего на утро вторника регионами со значительным распространением Covid-19 считаются 9 областей:

Волынская

Донецкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Одесская

Ровенская

Тернопольская

Харьковская

Черниговская

Отметим, что регионы попадают в список проблемных и не готовых к смягчению карантина в случае несоответствия критериям, установленным Кабмином:

Заполненность коек в больницах, предназначенных для пациентов с Covid-19 - менее 50%.

Охват населения тестами на Covid-19 - больше 24 на 100 тычяс населения.

Коэффициент выявления случаев заболевания - менее 11%.

Динамика роста случаев инфицирования (суммарный показатель случаев за эту неделю сравнивается с количеством за прошлую) - менее 10%.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека.

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