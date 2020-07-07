Правоохранители, расследовавшие дело против актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, заявили, что у следствия нет сомнения в то, что в момент столкновения автомобилей за рулем находился именно Михаил Ефремов, более никого в салоне его внедорожника не было.

Об этом пишут российские СМИ.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина, следователи провели все необходимые экспертизы, к делу приобщены данные с видокамер и показания свидетелей.

Несмотря на выводы следствия, адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что готов в суде доказать невиновность своего подзащитного и даже если его подзащитного признают виновным, то наказание будет не реальным, а условным.

"Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности", - сказал Пашаев в интервью телеканалу "Россия-24".

Напомним, в понедельник, 6 июля, Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянении (часть 4 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и вскоре скончался в больнице.