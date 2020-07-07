В ГБР после заявления "Страны" открыли уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности во время избрания меры пресечения Сергею Стерненко 15 июня.

Речь идет об инциденте, когда сотрудники полиции вытолкали корреспондента нашего издания и представителей других СМИ за ворота суда вместо того, чтобы защитить их от нападения радикалов.

Об открытии производства Госбюро расследований сообщило "Стране".

В выписке из Единого реестра досудебных расследований сказано, что дело ведется по ч.3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о препятствовании выполнению журналистом профессиональных обязанностей, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов или ограничение свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности.

Напомним, что 15 июня журналист "Страны" Владислав Бовтрук по редакционному заданию находился на территории Шевченковского райсуда Киева - в то время, когда там избиралась мера пресечения подозреваемому в убийстве человека Сергею Стерненко.

Группа поддержки Стерненко вела себя по отношению к журналистам агрессивно. Так, на представителя издания "Шарий.net" было совершено нападение.

После этого работники полиции вывели его и, явно превышая полномочия и применяя насилие, вытолкнули нашего журналиста за территорию суда без объяснений.

При этом зачинщики беспорядков у здания суда из группы поддержки Стерненко, которых изначально задержала полиция, были отпущены.