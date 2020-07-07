Двенадцатерых граждан Украины, которых задержали при попытке въехать в Грецию, вывезут на Родину 7 июля двумя рейсами авиакомпании Ryanair за счет авиакомпании. Еще четыре украинца вернутся рейсом WizzAir.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, на данный момент забронированы билеты на два авиарейсы компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10 и второй на 21:55 7 июля. Этими двумя рейсами должны вернуться в Украину 12 наших граждан, которые застряли и находились в зоне содержания в аэропорту", - сказал министр Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 7 июля.

По словам Кулебы, одному человеку удалось через консулов поработать с пограничниками, чтобы ему разрешили пересечь границу, поскольку он направляется транзитом в другую страну ЕС.

"По состоянию на сейчас договорено, что депортацию они не получат, и консулы при вылете, по моему поручению, будут лично контролировать, чтобы именно так все и произошло", - добавил Кулеба.

Кроме того, глава МИД Украины отметил, что произошедший в Греции случай уже не первый. "Первый обошелся без шума, но уже была такая ситуация. К сожалению, несмотря на наши усилия, не стала первая ситуация уроком для авиакомпаний, они продолжили брать на борт граждан Украины, заранее, по сути, зная, что их не пустят на территорию страны ЕС, в которую они прибывают", - пояснил он.

Министр обратился к авиакомпаниям с призывом не продавать билеты в ЕС пока туда запрещен въезд гражданам Украины. "Совет для авиакомпаний: пожалуйста, очень прошу, не пытайтесь заработать лишнюю копейку на авиабилете для украинца, который покупает билет в страну ЕС, зная наперед, что, высадив этого человека с борта самолета, вы оставляете его наедине с проблемами", - сказал он.

Путешествующим гражданам Украины Кулеба посоветовал тщательно проверять информацию о въезде до путешествия.

"И два совета путешествующим: во-первых, не ленитесь проверять информацию о въезде в ту или иную страну до покупки вами соответствующих билетов, не тратьте зря деньги, не создавайте себе дополнительных проблем, изучите детально все нюансы, для этого есть уже достаточно информационных ресурсов, прежде всего интерактивная карта МИД. И второе: пожалуйста, дорогие украинцы, не тешьте себя иллюзиями, что при пересечении границы другой страны вы как-то проскочите, решите свой вопрос, сможете кого-то уговорить. Характерная человеческая черта "как-то оно решится", но пандемия - это не тот случай", - сообщил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что МИД придет на помощь соотечественникам, которые попадут в сложную ситуацию. "Мы, конечно, придем вам на помощь, будем вам способствовать в возвращении в Украину, если вы попадете в сложную ситуацию, но лучше всего для всех нас будет, если мы будем предотвращать такие ситуации, и вы не будете попадать в переплет за границей", - отметил он.

"Страна" разбиралась, как в аэропорту Афин задержали украинцев и почему их вообще выпустили из Киева.

При попытке вылететь в Европу несмотря на коронавирусные ограничения, украинцы рискуют попасть в крайне неприятные ситуации.

Группу из 17 наших соотечественников, среди которых двое детей 8 и 9 лет, задержали в аэропорту Афин в ночь с 4 на 5 июля и отправили в местный полицейский участок. Греция остается закрытой для украинских туристов, как и остальные страны Шенгенской зоны.

Напомним рекомендации от дипломатов, как путешествовать в условиях пандемии коронавируса.