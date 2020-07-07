В Украине за минувшие сутки, зафиксировали 564 новых случая коронавируса Covid-19. Из них 19 инфицированных - дети, еще 16 это медицинские работники.

Госпитализированы 197 человек. За сутки выздоровели 490 человек, умер 21 пациент. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во вторник, 7 июля.

Вот главные тезисы его выступления:

▪️ За последние сутки проведено 21 374 тестирования, из которых 9 343 методом ПЦР, 12 031 методом ИФА.

▪️ За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях и в городе Киеве (63).

Второй день в Украине наблюдается стабилизация ситуации по заболеваемости Covid-19. Минздрав благодарит тех, кто соблюдает правила и таким образом заботится о себе и близких. В Минздраве напоминают, что цель рекомендаций - это сохранение здоровья и жизни украинцев и призывают соблюдать эпидемиологические правила.

В течение трех месяцев Минздрав восстанавливает систему медицинских лабораторий по Украине. Министерство обновило оборудование и кадровый состав лабораторий и работает над постоянным оснащением лабораторных центров. Всё, что касается расширения возможности лабораторных центров, является сейчас приоритетом Минздрава.

В целом за все время эпидемии в лабораторном центре Львовской области сделано около 37 000 исследований ПЦР. Потребность в перенаправлении тестирований в другие областные лабораторные центры возникла из-за очереди. Аналогичная практика вводится и в других областях.

▪️ Все лабораторные центры Украины обеспечены месячным запасом систем для диагностики Сovid-19, причем этот запас сформирован, исходя из расчетов максимальной загрузки лабораторий.

▪️ Эпидемиологическая ситуация сейчас не позволяет вернуть болельщиков на стадионы.

▪️ Открытие второй очереди Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", а именно отделений химиотерапии и онкологии, состоится в конце июля 2020 года. Сейчас продолжаются поставки спецоборудования, которые затянулись из-за коронакризиса.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Как сообщала "Страна", бюджетная авиакомпания Ryanair возобновил полеты между Италией и Украиной. Уже известен график рейсов и направления.

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