В Украине полиция в последние годы начала выписывать штрафы владельцам машин с красными, синими или белыми поворотниками. В полиции утверждают, что по ГОСТу они могут быть только желтого цвета. Однако большинство дел о таких штрафах разваливается в суде.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Большинство водителей раньше не обращали внимания на цвет указателей поворотов их авто. Но сейчас полиция начала штрафовать за цвета габаритных огней, которые отличаются от желтого.

По словам правоохранителей, пунктом 6.1.5 Национального стандарта Украины "Колесные транспортные средства. Требования к безопасности технического состояния и методы контроля" ГОСТ 3649:2010 предусмотрены требования к цвету указателей поворотов, а именно и передние и задние должны быть желтыми. Это требование было введено с 2017 года.

Согласно п.п.9.1.а ПДД указатели поворотов являются предупредительными сигналами. При этом, согласно части 2 ст.122 КУоАП за использование предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов предусмотрен штраф 425 грн.

Таким образом, использование красных указателей поворотов или их установки на авто полицейские считают основанием для остановки автомобиля и наложения штрафа.

Однако надо учитывать, что автомобили, которые прошли государственную регистрацию, одновременно прошли проверку на соблюдение всех правил и стандартов. А импортируемые транспортные средства перед первоначальной государственной регистрацией должны получить сертификат соответствия.

Так, судья Монастырищенского районного суда Черкасской области закрыл производство по делу № 702/993/19, поскольку установил, что транспортное средство, оборудованное красными указателями поворота, прошло процедуру государственной регистрации, которая свидетельствует о соответствии действующим нормам и стандартам.

Такая же история случилась в деле № 544/1223/19, истец предоставил суду сертификаты о том, что транспортное средство может быть зарегистрировано и допущено к участию в дорожном движении без дальнейших процедур утверждения.

Судья Королевского районного суда Житомира столкнулся с этим при рассмотрении дела № 296/2752/20, когда выяснилось, что внешние световые приборы на верхней части кабины (фары/прожекторы), предусмотренные заводом-изготовителем, являются разрешенной заводской опцией, имеют заводские крепления, наличие установленных прожекторов предусмотрено в заводской книге транспортного средства.

Курьезная ситуация случилась в городе Кривой Рог. У истца на автомобиле AUDI S4 с государственным номерным знаком указатель поворота сзади автомобиля был красный. Автомобиль не был никоим образом переоборудован, сертифицирован в Украине (при регистрации автомобиля был подан соответствующий сертификат, оригинал которого хранится в ТСЦ) и пригоден к эксплуатации. С момента приобретения автомобиля изменения в его конструкцию не вносились.

Полиция же уверена была в нарушении, поскольку согласно ГОСТ 3649-2010 п. 6.1.5 передние и задние указатели поворота должны быть желтого цвета. При этом ни одна из сторон не возражала против факта установления заводом-изготовителем на автомобиль поворотов красного цвета.

Саксаганский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области по делу № 214/7148/19 даже отказался истребовать доказательства, поскольку обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию (истец подал ходатайство об истребовании доказательств, а именно просил истребовать у ООО "Порше Украина" документы или справку, которая сообщит информацию, устанавливались ли заводом-изготовителем указатели поворотов красного цвета на это автотранспортное средство).

Кроме того, суды требуют от должностных лиц, составивших постановление о нарушении ПДД, объяснить, конструкции какого именно транспортного средства, согласно классификации, не соответствуют габаритные сигналы другого цвета, кроме желтого, и каким именно документом предусмотрена конструкция автомобиля.

Также в деле № 536/1461/19 адвокат обосновал, что устанавливать боковые габаритные огни желтого цвета нужно не на любые транспортные средства, а только на те, которые имеют длину более 6 метров и год выпуска от 2003 года и новые (речь не идет о легковом транспорте).

В протоколе об административном правонарушении, который фигурировал в этом деле, не указано, какую длину имело транспортное средство, которым управлял "нарушитель".

Отдельно следует остановиться на позиции Седьмого апелляционного административного суда по делу № 686/17585/19, который особое внимание обращает на то, что ответственность по ч. 2 ст. 122 КУоАП в контексте спорных правоотношений предусмотрена за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов.

Так, судебная практика свидетельствует о том, что полиция не составляет соответствующие акты проверки технического состояния автомобилей и присоединяет их к постановлению о привлечении к ответственности; не тратит время, чтобы доказать, что автомобиль переоборудовался с момента начала его эксплуатации. Более того, в одном деле правоохранители даже не пытались объяснить, почему они решили, что указанный ими цвет является именно красным, а не желтым и не назначили и не провели ни одной экспертизы по определению цвета. Это при том, что визуально не всегда возможно точно определить цвет.

Напомним, за сутки в Украине перегруженным фурам выписали штрафов на 1,7 млн гривен.

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