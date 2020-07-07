В Эфиопии начались массовые беспорядки после убийства популярного певца Хачалу Хундессы. В ходе межэтнических беспорядков погибли по меньшей мере 166 человек. По мнению аналитиков, нынешние волнения могут углубить политический кризис в этой африканской стране.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в связи с убийством певца в некоторых районах страны ситуация остается довольно напряженной. После его смерти протесты вспыхнули в Аддис-Абебе и регионе Оромия - родине народности оромо. В попытке сдержать волну протестов власти ограничили доступ к интернету в некоторых районах страны.

Так, в городе Дыре-Дауа на востоке Эфиопии полиция арестовала уже не менее двухсот человек. Также известно об аресте эфиопского политика Джавара Мохаммеда. Три местные телекомпании попали под следствие за сюжеты, которые, якобы способствовали разжиганию вражды на этнической и религиозной почве. Приостановлена деятельность одной из них - принадлежащей Джаваду Мохаммеду - телестанции Oromo Media Network.

Как отмечается, Хундессу застрелили в понедельник, 29 июня. 34-летний певец был представителем крупнейшей в Эфиопии народности оромо и выразителем их идей и чаяний. Он был известен своими протестными песнями и особую популярность и любовь слушателей снискал на волне антиправительственных протестов, которые привели к смене власти в 2018 году.

Ранее мы сообщали, что в Эфиопии в ходе протестов против премьера, получившего Нобелевскую премию мира, погибли 67 человек. Началось все с того, что известный местный активист Джавара Мухаммед обвинил текущего премьера Абия Ахмеда Али в диктаторских действиях на акции протеста, проходившей в штате Оромия, Эфиопия. Это вызвало волну насилия и переросло в этнические столкновения.