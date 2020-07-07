Украинцы всеми правдами и неправдами пытаются прорываться в Европу, несмотря на запрет на въезд из-за плохой ситуации с коронавирусом в Украине.

В то время как одних наших соотечественников задерживают и отправляют обратно, как это произошло в Греции с почти двумя десятками летевших из Киева в Афины путешественников, другие успешно проходят границы и попадают в ЕС.

Некоторым удается это сделать без карантина и с одним лишь биопаспортом, без вида на жительства, рабочих виз или родственных связей в Европе (категории, которым въезд разрешен).

Из рассказов украинцев, которые таки попали в Европу, поездки в эпоху коронавируса похожи на лотерею - люди едут на свой страх и риск и некоторым везет (но далеко не всем). А в самом ЕС правила въезда постоянно меняются и вокруг них все больше хаоса.

Венгерское "окно"

Как видно из опыта успешных "прорывов кордона", больше шансов попасть в Европу через наземные пункта пропуска на границе с Венгрией (на прямых рейсах в пункте прибытия к украинцам как гражданам страны из зоны повышенного риска по коронавирусу возникает больше вопросов, а проверки тщательнее даже для обладателей статуса или визы в ЕС).

Будапешт с 29 июня разрешил въезд для украинцев транзитом, при условии, что Венгрию покинут за сутки (на практике у многиз путешественников временные рамки не проверяют). Въехать к мадярам на машине или автобусе можно через два пункта пропуска - Берегшурань – Лужанка и Захонь – Чоп (самый популярный). Карантин проходить не надо.

Транзит через Польшу, например, не разрешен.

По информации посольства Украины в Венгрии, транзит разрешен при ряде условий, о которых диппредставительство подробно рассказало на своей странице в Facebook:

"В настоящее время действует запрет въезда в Венгрию граждан Украины. Право въезда имеют исключительно граждане Украины, которые являются родителями или супругами граждан Венгрии или других стран ЕС. Также граждане Украины в рамках тридцатикилометровой зоны могут въезжать в Венгрию на срок до 24 часов.

При наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) для въезда в Венгрию можно получить разрешение венгерской полиции. Для этого необходимо заполнить исключительно на венгерском языке и подать электронную заявку, доступную по ссылке:

https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa/ или

http://www.police.hu/.../meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra...

Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

По состоянию на сегодняшний день граждане Украины готовы ТРАНЗИТОМ пересечь территорию Венгрии, не требуют получения индивидуального разрешения для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину автотранспортом, или:

- у лица имеется документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны;

- лицо отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза)

- лицо дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию.

Также в настоящее время разрешения на транзит не нуждаются лица, следующих к европейскому государству, которая позволяет гражданам Украины въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта.

В таких случаях для транзита Венгрией необходимо показать на границе:

- биометрический паспорт (или визу)

- медицинскую страховку, которая действует на территории Европы;

- финансовое обеспечение (наличные, банковская выписка и т.п.);

- документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения (бронирование отеля, апартаментов, документ на право собственности недвижимости и т.д.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность Вашего въезда в других транзитных стран (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения Австрия, Словакия).

Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку, доступную по вышеуказанной ссылке.

В то же время, учитывая постоянные изменения в ситуации вокруг распространения коронавируса, европейские страны, в т.ч. Венгрия, регулярно меняют соответствующие ограничительные меры. Поэтому, для организации транзитной поездки Венгрией, РЕКОМЕНДУЕМ получить разрешение венгерской полиции, несмотря на имеющиеся документы и страну назначения.

На украинском-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса и "Лужанка". Информацию о гуманитарных (транзитных) коридоров (маршрутов и пунктов пропуска) можно найти по ссылке: http://www.police.hu/.../humanitarius-korridor-humanitarian-c....

Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количества, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией".

При этом проезд возможен только на автотранспорте с украинскими номерами (своем или нанятом), но не на венгерском.

"Въезд только на собственному транспортном средстве, выдают карту разрешенных дорог и заправок и клеят опознавательную наклейку", - рассказывает львовянин Юрий Клименко.

Многие сталкиваются со сложностями при заполнении анкеты в полицию на венгерском языке.

"Я использую Гугл переводчик браузера, но очень непонятно ,что есть что и что куда вписывать. Графы для заполнения переводит не корректно", - рассказывает Богдана Андрущенко.

В сети уже появились объявления о заполнении таких анкет за деньги (от 500 грн до 200 евро).

"Самому разобраться - можно с ума сойти. Даже при переводе гугл транслейт, некоторые пункты просто неясно, что там должно быть (типа адреса в Венгрии на 4-й странице)", - делится львовянка Надежда Гайда.

А вообще, по ее словам, разъяснения нашего посольства запоздали. И, по ее информации, некоторым удается проскочить даже без разрешений.

"Спасибо, что написали, но люди без разрешений от полиции уже минимум неделю заезжают, а информация только сейчас появляется", - написала Гайда в комментариях под постом посольства.

Многие так едут машинами через Венгрию на отдых в Хорватию, которая единственной в ЕС принимает украинцев.



"Мы еще давно, в прошлом году, купили тур в Хорватию. Ну, думали, все. Но пришлось подождать всего неделю от первоначальной даты, и Хорватия решила нас пускать, - делится на своей странице в Facebook киевлянка Виктория Аронова, редактор журнала "Отдохни". - Правда, Венгрия решила нас не пускать (это вообще, как оказалось, очень милые люди, да благословит их Господь). И поэтому вместо того, чтобы после 3-4 часов в Будапеште спокойно заночевать близ озера Балатон, мы целый день чухали транзитом через Венгрию. Венгерская граница - это отдельная история, мне показалось, что мы в гестапо. Нас всех с чемоданами (!) вывели из автобуса и заставили показать все (!) что там было. Мерзко при этом хихикая. Но мы прошли довольно быстро (я молилась), а за день до этого автобус стоял 8 часов. На закуску они не пустили нас ни в один туалет на границе и дальше сделать остановку можно было далеко не всегда. Мы, например, через часа полтора сделали. Потом они нас ещё и выпускать в Хорватию не хотели. А, да: венгры тупо все без масок", - поделилась она своей историей поездки в Хорватию через Венгрию.

Но есть прецеденты, когда наши соотечественники воспользовались "венгерской схемой", чтобы прорваться еще дальше - в страны Шенгенской зоны (Хорватия в нее не входит), которые, казалось бы, точно закрыты для украинцев.

Яхтсмен-одессит Анатолий Лебединский - один из тех, кому удалось проехать не только в Венгрию с одним лишь биопаспортом, но и оттуда улететь в Испанию, на остров Ибица. Через КПП "Краковец" в середине июня у него не получилось попасть на территорию Польши в заробитчанском автобусе - там нужны документы, подтверждающие право на пребывание в Польше.

Одессит Анатолий Лебединский сумел прорваться через Венгрию в Испанию. Фото: из личного архива

"Я даже готов был пройти карантин за свой счет в Польше, но без приглашения на работу или ВНЖ в Польше меня не пустили", - говорит он нам.

Для проезда через Венгрию одессит брал разрешение на сайте венгерской полиции, заполнив онлайн-анкету на транзит, также у него были документы на чартер яхты.

"Проехали с двумя друзьями, коллегами по яхтингу, границу в Чопе 3 июля, сняли машину за 120 евро из Ужгорода до Будапешта. Важно иметь на руках распечатанные билеты в другую страну, у нас были билеты Wizzair из Будапешта на Ибицу. Чтобы венгры убедились, что вы будете в их стране лишь проездом. Также важна бумажка из венгерской полиции, что они не против транзита. Это такая весьма "дикая" анкета, с вопросами от через какой погранпереход заезжаете и разными данными вплоть до девичьей фамилии матери. Заполнить анкету на венгерском языке даже с гугл-транслейтом непросто, получается абракадабра, я включил в телефоне гугл-транслейт с визуальным определение текста и подсказкой непосредственно в телефоне - для выпадающих меню в онлайн-анкете. С грехом пополам так заполнил анкету, отправил в венгерскую полицию, а через день на электронную почту пришло разрешение", - рассказывает Лебединский.

Венгерские пограничники посмотрели разрешение от полиции, проверили паспорта и билеты на вылет в Испанию - и поставили штамп на въезд в ЕС.

"Никаких больше документов не требовали и даже не обозначили временных рамок, за которые мы должны покинуть Венгрию. Мы еще не верили, что можем улететь на Ибицу. Но 4 июля нас пустили на рейс без вопросов, бегло проверили посадочные талоны, и мы прибыли в Испанию, поскольку границы внутри Шенгена уже открыты", - делится одессит.

Другие украинцы также делятся успешными историями поездок вглубь Европы.

Так, львовянин Василий Фодчук неделю назад, как только венгры разрешили транзит, выехал через Чоп в Германию.

"У меня был биопаспорт и приглашение от родственников во Франции. Разрешения от полиции не брал", - говорит он.

Другие говорят, что иногда уже внутри Шенгена на границах стоят патрули полиции и выборочно проверяют автомобили.

"Многие наши уже так попались и им поставили депорт. Все на ваш страх и риск. Вообще, если нет ВМЖ/ПМЖ или гражданства, то лучше не рисковать", - говорит живущая в Польше Анастасия Маслак.

Греческие проблемы

Отдельная история с Грецией, которая в середине июня пускала даже прямые самолеты из Киева, потом планировала разрешать въезд украинцам при условии теста и недельного карантина, а в последний момент под давлением евроструктур закрыла въезд и даже задержала группу наших.

Виктор Богумил из Харькова, который собирался в Грецию, говорит о полной неразберихе с правилами въезда.

"На правительственном сайте причина для въезда определяется очень неоднозначным essential trip (необходимая поездка). Вот, например, везти ребенка на море для профилактик, скажем, хронического тонзиллита - это "essential"? Или у человека мелкий бизнес (единственный источник доходов) и он едет за греческими шубами. Это "essential" или нет? То есть, черт возьми, четко и внятно не написано, что нужна долгосрочная виза или вид на жительство. То есть, на лицо картина, что греческие власти сами накосячили с условиями въезда в страну", - жалуется в Facebook Богумил.

Кстати, некоторые украинцы начали пользоваться лазейками деловых поездок, с которых греки сняли ограничения, и делать приглашения по бизнесу от друзей и коллег.

"Но все зависит от пограничников - у одних такая бумажка пройдет, другие не пустят - требуют также письменное разрешение на командировку от консульства Греции в Украине. То же самое с приглашениями от родственников (а у многих украинцев они в Греции есть) - одни пограничники пустят, другие нет.

Кстати, среди задержанных в Афинах украинцев были и туристы, и те, кто летел по делам или на лечение, как Лариса Семиз из Черкас с двумя внуками 8 и 9 лет (женщина уже много лет летает на один и тот же курорт в Греции лечить спину).

Тем временем Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации для украинцев, которые собираются выехать за границу в условиях пандемии коронавируса. В частности, в ведомстве советуют связаться с авиакомпанией, тщательно изучить условия страхового полиса, а также позаботиться о наличии достаточной суммы денег на случай чрезвычайной ситуации.