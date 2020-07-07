В Москве ФСБ задержала советника Дмитрия Рогозина (глава "Роскосмоса" - Ред.) по информационной политике, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Причиной может быть государственная измена.

Об этом пишет издание "Подъем" в Telegram-канале, во вторник, 7 июля.

"Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в госкорпорации "Роскосмос"", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, задержание может быть связано с делом против газеты "Коммерсант", которое, предположительно, возбуждено из-за статьи о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35.

Иван Сафронов в мае 2020 года был назначен на пост советника Дмитрия Рогозина по информационной политике. Как сообщалось, он должен был также курировать "ряд спецпрограмм".

Он родился в Москве 18 мая 1990 года. Окончил Высшую школу экономики по специальности "Журналистика". С 2010 по 2019 год работал корреспондентом в "Коммерсанте", с 2019 по 2020 - спецкорреспондентом в "Ведомостях". Освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность.

Ранее "Страна" сообщала, что Рогозин не хочет раскрывать секрет появления дыры в обшивке "Союза".