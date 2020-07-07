Сегодня, 6 июля, уже четвёртый день под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве сотрудники "Укрлендфарминга" проводят акцию протеста. Ежедневно более 200 работников агрохолдинга выходят к зданию САП с требованием закрыть уголовное производство против их компании.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Участники протеста требуют от руководителя САП Назара Холодницкого закрыть уголовное производство против руководителя их холдинга Олега Бахматюка, выполнив тем самым решение Печерского районного суда Киева, которое подтверждает, что дело было открыто незаконно.

По словам митингующих, их предприятие уже более восьми месяцев тероризирует НАБУ в лице Артема Сытника. При этом они считают, что это преследование связано с его личной местью Бахматюку.

"Больше месяца назад наша компания получила решение суда о закрытии незаконного уголовного дела. Мы получили заключение Офиса генерального прокурора, которое также подтверждает, что уголовное дело против нашего предприятия возбуждено незаконно. На данный момент от САП требуется только поставить подпись - и дело будет закрыто, но этого не делают", - рассказывают участники акции.

По словам организаторов протеста, на их обращение в САП заявили, что ответят в течении пятнадцати дней. В связи с чем они и объявили бессрочную акцию - пока уголовное дело против их компании не закроют.

Евгений Манженко, сотрудник агрохолдинга, считает, что 15 дней для ответа - это отмазка.

"Мы понимаем, что это 15 дней прессинга на компанию и на её 27 тысяч сотрудников. Поэтому мы здесь, чтобы требовать справедливости",- заявил Манженко.

По его словам, за четыре дня акции под стенами САП к протестующими сотрудникам агрохолдинга так никто и не вышел.

"Также мы продолжили нашу проверку на предмет того, как прокуроры САП ходят на работу. Уверенно можем сказать, что из 120 сотрудников пришли только 33, и это рекорд, вчера их было всего 15. Такой анализ работы ведомства мы будем проводить ежедневно, пока будем ждать ответ на наше обращение", - заявил Манженко.

Организаторы акции у входа в САП разложили яйца, как символ того, что прокуроры должны быть с яйцами.

"Наш агрохолдинг платит миллиардные налоги и дает работу около 30 тысяч человек", - говорят участники акции.

Также организаторы анонсировали, что и завтра придут под стены САП с тем же требованием.

Напомним, "Страна" писала о том, как 2 июля начиналась бессрочная акция протеста аграриев под зданием САП.

Также мы подробно описывали дело собственника агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которое требуют закрыть аграрии.