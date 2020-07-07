В Украине все лабораторные центры обеспечены запасом тест-систем для диагностики коронавируса, которого хватит на месяц даже при условии полной загрузки центров.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загрузке. Мы удерживаем этот уровень. Если где-то возникает проблема, мы оперативно доставляем туда тест-системы", - сказал он.

По словам Степанова, количество лабцентров в стране растет, также Минздрав работает над обеспечением учреждений персоналом.

"В последние месяцы мы восстанавливаем разрушенную ранее систему. В начале эпидемии у нас было три лаборатории, которые осуществляли ПЦР-тестирование. В настоящее время их 82. Мы обновляли оборудование, продолжаем оснащать лабцентры. Одной из проблем также был кадровый голод в лабцентрах. За три месяца мы переобучили врачей, привлекли дополнительных и продолжаем это делать. И конечно: все, что касается расширения наших лабцентров - наш приоритет. Мы будем расширять их штат, восстановим всю систему", - заверил Максим Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека.

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