В четверг, 9 июля, убывающая Луна в знаке Рыб окажет влияние на события дня. Звезды рекомендуют сегодня закрыть старые проекты, отдать долги и посвятить день разгрузке. Не стоит заниматься финансовыми вопросами, отложите интенсивные физические нагрузки. У пожилых людей могут участиться головные боли.

Овен (21.03 - 20.04)

Звезды советуют Овнам не предпринимать ничего важного. Даже в повседневных делах сегодня необходимо проявить предельную осторожность. Проводите больше времени на свежем воздухе и откажитесь от дорогих покупок.

Телец (21.04 - 20.05)

Удачный день для инициативных Тельцов, которые оказывают посильную помощь близким. Ваши поступки и мощная поддержка родных поможет вам добиться бóльшего успеха, чем вы могли ожидать.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецов ничто не может сбить сегодня с намеченной цели. Это плодотворный день, когда ваши идеи поддержат даже те, кто раньше их не одобрял.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам нужно контролировать свои эмоции, чтобы пустяковые разногласия не переросли в конфликты. Уже к середине дня вы почувствуете, что ваш организм давно нуждается в отдыхе.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам необходимо сохранять спокойствие даже в самых стрессовых ситуациях. Звезды советуют не воспринимать все близко к сердцу и стараться ничего не усложнять.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам не всегда удается прислушиваться к советам близких без критической оценки и переиначивания ситуации на свой лад. Чтобы наладить понимание, воздержитесь от обидных замечаний.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вас может посетить внезапное озарение. Даже, если окружающим ваш инсайт покажется довольно сомнительным, его можно использовать как инструмент для решения насущных вопросов.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня понадобится терпение и спокойствие для достижения результата. Старайтесь не поднимать финансовые вопросы, которые в вашем окружение воспринимаются наиболее болезненно.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня справиться с огромным числом поставленных задач поможет включение турборежима. Все важные встречи и неприятные вопросы лучше решить с утра, чтобы вечером позволить себе расслабиться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Творческий подход и умение помечтать сегодня поможет сохранить отношения с теми, кто вам дорог. Именно фантазии могут помочь воплотить в жизнь даже те идеи, от которых вы поспешно отказались.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям понадобится проявить снисходительность к проблемам окружающих и не требовать от себя невозможного. Чтобы насладиться днем - не возлагайте на него слишком много надежд.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня вас могут втянуть в решение вопросов, которые вам неинтересны. Старайтесь твердо и спокойно защищать свое мнение. Избавьте свой вечер от утомительных бесед.

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