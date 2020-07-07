Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации для украинцев, которые собираются выехать за границу в условиях пандемии коронавируса. В частности, в ведомстве советуют связаться с авиакомпанией, тщательно изучить условия страхового полиса, а также позаботиться о наличии достаточной суммы денег на случай чрезвычайной ситуации.

Соответствующая информация обнародована на сайте министерства.

Так, перед выездом за границу в МИД рекомендуют убедиться, что путешествие на самом деле может состояться. Для этого следует:

связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране и проверить статус бронирования. Ситуация может меняться, поэтому находитесь с оператором на постоянной связи;





параллельно связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях;





позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более запланированных сроков и т. д.). Взять с собой различные платежные средства: платежные карточки, наличные и тому подобное;





тщательно изучить условия страхового полиса. Убедиться, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе инфицирование коронавирусом;





позаботиться о своем здоровье. Взять с собой необходимые медицинские препараты "с запасом" - на случай вынужденной задержки за рубежом.

Кроме того, перед поездкой рекомендуется проверить через имеющиеся официальные источники информацию о возможности въезда или транзитного проезда. В то же время МИД намерен провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины для запрета продажи билетов в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам.

Напомним, 4 июля, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, несмотря на запрет Евросоюза для граждан третьих стран.

При этом в департаменте консульской службы МИД Украины заявили, что туристов не задержали, а просто не пропустили, поскольку украинцы не учли ограничения на въезд, которые действуют в Греции из-за коронавируса.

После чего в МИД обвинили авиакомпании в задержании туристов в Афинах. По данным замминистра Евгения Енина, наличие документов, разрешающих украинцам въезд в те или иные страны, должны проверять авиаперевозчики.