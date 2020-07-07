Утром во вторник, 7 июля, в Конституционном суде (КСУ) начинается рассмотрение дела о соответствии закона о тотальной украинизации Конституции страны.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перед заседанием под зданием суда началась немногочисленная акция протеста представителей "Нацкорпуса".

Судья-докладчик - Сергей Головатый. В суд явились экс-нардеп Александр Долженков и депутат Вадим Новинский, которые были подписантами обращения в КСУ, а также представитель Верховной Рады в Конституционном суде нардеп Ольга Совгиря и депутат Федор Вениславский.

Так же на заседании присутствует нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий. Пригласили и экс-председателя парламента Андрея Парубия, но он опаздывает.

Александр Долженков попросил суд направить запрос в Госпогранслужбу относительно пребывания ряда народных депутатов в день голосования за границей. Суд будет рассматривать это ходатайство в закрытой части.

Напомним, "Страна" писала о том, что стадия дебатов по закону об украинизации пройдет в Конституционном суде 7 и 9 июля. Мы подробно разбирались, отменит ли Конституционный суд закон о тотальной украинизации.

Также мы сообщали, что "Слуги народа" не хотят пересматривать закон о тотальной украинизации до решения Конституционного суда.