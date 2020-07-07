По состоянию на утро вторника, 7 июля, коронавирус подтвердился еще у 63 жителей Киева. Всего в столице Covid-19 выявили с начала эпидемии у 5 665 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По данным мэра столицы, за прошедшие 24 часа умерли трое пациентов с Covid-19. На сегодня в столице уже 5 665 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1 848 жителей столицы.

Он добавил, что среди заболевших 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года и 4 девочки от 3 до 17 лет. Также заразились 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет и мальчик, которому 3 года.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие заболевшие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Мэр Киева добавил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 15, в Соломенском - 11 и в Днепровском районе - 10 случаев.

Карта распространения коронавируса по регионам Киева на 7 июля. Инфографика: Telegram/ Виталий Кличко

Напомним, по данным на 7 июля, в Украине зарегистрировано уже 49 607 случаев заражения Covid-19. За сутки заразились 564 человека.

Также мы писали, что в Киеве отменили комендантский час для ресторанов и кинотеатров. Им разрешили работать после 22:00. Но при условии, что они будут придерживаться санитарных норм и регламентов.