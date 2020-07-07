В Одессе спецназ СБУ со стрельбой задержал членов преступной группировки. Видео
В понедельник, 6 июля, в Одессе Служба безопасности Украины провела спецоперацию по задержанию членов преступной этнической группировки. Она проходила как в триллере - с выстрелами и погоней.
Об этом сообщает "Думская".
Бойцы СБУ на двух микроавтобусах погнались за членами банды, которые пытались скрыться на легковом автомобиле. Машину зажали и вынудили остановиться, а на всех, кто был в салоне, надели наручники.
Авто злоумышленников было с молдавскими номерами. Официально о деталях спецоперации не сообщается.
Фото: "Думская"
Напомним, недавно в Одессе задержали подполковника СБУ. Его подозревают в том, что он вымогал у предпринимателя 250 тысяч долларов за неразглашение информации о суициде народного депутата Валерия Давиденко.
Также мы писали о том, что в Харькове задержали банду, которая делала и продавала оружие криминалу.