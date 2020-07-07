В понедельник, 6 июля, в Одессе Служба безопасности Украины провела спецоперацию по задержанию членов преступной этнической группировки. Она проходила как в триллере - с выстрелами и погоней.

Об этом сообщает "Думская".

Бойцы СБУ на двух микроавтобусах погнались за членами банды, которые пытались скрыться на легковом автомобиле. Машину зажали и вынудили остановиться, а на всех, кто был в салоне, надели наручники.

Авто злоумышленников было с молдавскими номерами. Официально о деталях спецоперации не сообщается.

Фото: "Думская"

Напомним, недавно в Одессе задержали подполковника СБУ. Его подозревают в том, что он вымогал у предпринимателя 250 тысяч долларов за неразглашение информации о суициде народного депутата Валерия Давиденко.

Также мы писали о том, что в Харькове задержали банду, которая делала и продавала оружие криминалу.