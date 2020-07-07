Во вчерашнем выпуске "Свободы слова" произошел скандал между нардепом от "Слуги народа" Ириной Верещук и нардепом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Верещук заявила, что Порошенко, став президентом в 2014 году, поздравил Владимира Путина с Днем России. На тот момент уже шла война на Донбассе.

Экс-президент на вчерашнем эфире заявил о манипуляции, а его сторонники в соцсетях массово атаковали Верещук, обвиняя ее в использовании "кремлевских манипуляций".

Однако есть основания считать, что поздравление действительно имело место.

"Страна" разобралась в этом истории.

Перепалка Верещук и Порошенко

Перепалка между Верещук и Порошенко началась во время ток-шоу "Свободу слова".

"Порошенко поздравил Путина с Днем России (аналог украинского Дня Независимости, - Ред.)", - говорит Верещук и показывает телефон ведущему.

Порошенко, стоящий рядом, спрашивает: "Первоисточник есть?"

Верещук продолжает: "Заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Это так или нет?"

Порошенко радостно: "О! О! Объясняю: об этом сообщил российский пресс-секретарь Дмитрий Песков".

Далее Ирина Верещук показала сообщение об этом на украинском сайте: "Можно ли доверять 24 каналу, если он ссылается на пресс-секретаря Путина?"

Порошенко выкрикнул: "Эта манипуляция чистая!"

Верещук: "Если да, что где на сайте президента опровержение? Покажите. Если это не так, подайте в суд на 24 канал, если Песков врет".

Порошенко: "Песков врет".

Верещук: "Покажите, где вы сказали, что Песков врет. И я извинюсь публично".

Порошенко развернулся и ушел. Подключился ведущий: "Если CNN что-то сообщает со ссылкой на Усаму бен Ладена, но это не значит, что его слова правдивые".

Верещук: "И что тогда делает государство, которое борется с Путиным?"

Ведущий и Порошенко отвечают: "Не реагирует".

Посмотреть этот скандал можно на видео ниже.

О чем говорили Порошенко и Путин 12 июня 2014 года

Речь идет о событиях 2014 года, а именно о первых десяти днях Порошенко на посту президента Украины.

12 июня, в День России, на сайте Кремля было размещено такое сообщение, цитируем его дословно:

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко.

П.Порошенко проинформировал В.Путина о его плане по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, президенты обсудили вопросы развития двусторонних отношений.

П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником – Днём России", - говорится в сообщении Кремля.

То есть Песков, на которого ссылалась Ирина Верещук, не что-то сказал походя, а эта новость была еще тогда опубликована на официальном сайте Путина.

Было ли опровержение от Порошенко?

Ирина Верещук права - если Порошенко никого не поздравлял, то мог сразу опровергнуть заявление Кремля. Это, повторимся, официальная информация Москвы, а не слухи из СМИ, и официальная реакция должна была последовать.

На сайте президента Украины новостей за 12 июня 2014 года не сохранилось. Однако у пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко в Facebook за этот день только одно сообщение. Она касается того же телефонного разговора с Путиным.

"Важный акцент. Во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимой ситуацию, когда через государственную украинско-российскую границу на территорию нашей страны попадали танки", - написал Цеголко.

Опровержения ни от Цеголко, ни от Порошенко, что тот поздравлял Путина с Днем России, не встречается и в СМИ того периода. Хотя такие скандалы всегда освещаются широко.

Что интересно, но и сейчас ни Порошенко, ни его соратники прямо не опровергли факта поздравления, ограничиваясь лишь обвинениями в адрес Верещук.

Так, в ответе нардепа от "ЕС" Владимира Арьева прямого опровержения не содержится.

В том же духе высказались тут же и многие другие соратники Порошенко, а также армия порохоботов в соцсетях.

Но, повторимся, никто не пояснял почему Порошенко тогда оперативно не опроверг заявление Кремля о поздравлении, если оно было неправдой.

Это говорит о том, что вероятность такого поздравления на самом деле высока. И прямо не опровергают, потому что у Кремля могут быть доказательства обратного.

Зачем Порошенко поздравлял Путина?

Мало кто уже помнит, но в то время Порошенко еще не был "борцом с Российской империей", как он себя начал характеризовать позже.

7 июня 2014 года состоялась инаугурация Петра Порошенко.

За день до того он встретился в Нормандии с Путиным в присутствии президента Франции Олланда и премьера Германии Меркель (оттуда и пошло выражение "нормандская четверка").

Тогда информпространство полнилось слухами, что Порошенко находится в диалоге с Кремлем.

И на этом фоне разговор двух президентов 12 июня 2014 года на День России не выглядел чем-то немыслимым.

При этом, скорее всего, Порошенко не просто поздравил Путина между делом. А поздравление и было основание для звонка и начала разговора с Путиным. Поэтому никаких опровержений со стороны Киева тогда и быть не могло.

И к слову, как раз после разговора 12 июня 2014 года, и это зафиксировали СМИ, Кремль впервые назвал его президентом Украины (то есть признал выборы в Украине).

А вскоре президент Украины объявил перемирие на Донбассе.

Тогда многие думали, что дело идет к заключению некоего соглашения по мирному урегулированию конфликта. Украинская делегация во главе с Кучмой ездила в Донецк к представителям "ДНР", шли интенсивные переговоры между дипломатами стран "нормандской четверки".

Но Порошенко под давлением "партии войны" принял решение возобновить боевые действия с 1 июля 2014 года. И, собственно, тогда и начал свой путь к тому Порошенко, которого мы сейчас знаем с его "армией, мовой, верой".

"Опровержения слов Пескова не было"

Ирина Верещук, депутат фракции Слуга народа рассказала "Стране", о скандале с Порошенко в эфире телеканала "ICTV":

"Все началось с того, что я спросила у экс-президента подтверждает ли он свои слова, что он писал текст Минских соглашений. Он это подтвердил и сказал, что он их писал, а потом заставил Путина их подписать.

То есть, всегда у нас информационный дискурс о том, что это Путин давит на нас, а эти соглашения невыгодны, но мы были вынуждены. Вчера все стало на свои места. Порошенко четко на всю страну заявил, что он писал текст этих соглашений и заставил Путина.

Не помню, в какой именно вариации Порошенко сказал слово "заставил". Но это значит, что Путин не хотел их подписывать. После выступления Порошенко мне дали слово. Поставили вопрос о гибридных угрозах, в том числе информационных. Не будет ли Россия использовать информационные инструменты, усиливая напряжение внутри страны.

Я в своём выступлении хотела продемонстрировать гибридность ситуации внутри страны. Мы бы никогда не повелись на информационные вбросы, если бы внутри не было почвы для этого. Как пример я рассказала, что в июне 2014 года я прочитала в СМИ ссылкой на первоисточник пресс-секретаря Пескова о том, что господин Порошенко провёл конструктивную беседу с Путиным, и кроме этого, поздравил его с Днём России. Я привела это как факт, так как никто тогда на сайте администрации президента Порошенко не опроверг эту информацию. Там было о конструктивной беседе с Путиным, что сказал Порошенко, а опровержения слов Пескова не было.

Конечно, это вызвало бурную реакцию у экс-президента. Он, наверное, думает, что у всех короткая память и никто ничего не помнит. Началась перепалка. Человек, который писал Минские соглашения, а сегодня команде Зеленского говорит о "красных линиях", которые сам же в этих соглашениях и нарушил. Например, по проведению выборов до передачи контроля над границей. Все, маски сброшены. Порошенко лично взял ответственность за эти соглашения".