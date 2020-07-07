Ученые в Сингапуре предсказывают, что в ближайшее десятилетие на планете появится новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку. Насколько серьезной будет новая вспышка, еще не известно.

Об этом заявил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьф, пишет The Straits Times.

"Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - Ван Линьф.

По его словам, еще не известно, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка. Однако ученые серьезно обеспокоены, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время - в обратном направлении.

При этом, по мнению профессора, опасной является ситуация в Южной Америке, где только в Бразилии количество инфицированных превышает 1,6 млн человек. По его словам, "наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих местах".

А заместитель руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук сообщил, что в настоящее время реальное число инфицированных коронавирусом может быть в 10 раз выше официальных показателей.

"Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку у многих заболевание протекает без каких-либо симптомов", - сказал он.

Напомним, ученый заявил, что коронавирус спал в разных регионах планеты, но его разбудили силы природы. Так же мы писали, что ученые обнаружили новую мутацию коронавируса, которая распространяется быстрее.