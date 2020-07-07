Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий, который в последнее время обвиняет Владимира Зеленского в преследованиях активистов своей политсилы, провел против президента настоящую спецоперацию.

Он утверждает, что его люди проникли в туалет, куда ходил Зеленский, и достали мочу президента, чтобы сдать на анализы и узнать, употребляет ли Зе наркотики.

"Страна" рассказывает об этой истории.

"Мы вывели из строя унитаз"

Вечером 6 июля Шарий написал пост в Телеграм, который вскоре удалил.

Он сообщил, что в одесском ресторане "Рыба", где побывал президент во время визита в Одессу 4-5 июля, у него незаметно взяли анализы.

"Вы сходили в туалет, а за вами туда зашел неприметный человек... Человек зашел туда с маленькой коробочкой и ваткой на палочке", - обратился к Зеленскому Шарий.

По его словам, это стало ответом на черный пиар против блогера, который начали разгонять из Офиса президента.

Правда, сообщение многие успели заскринить, после чего Шария начали высмеивать в соцсетях - мол, нашелся охотник за калом президента.

После чего Шарий записал по поводу всей этой истории отдельное видео.

Он объяснил удаление телеграм-поста советом своей жены, которая призвала "давай не будем сражаться против них их же методами".

Шарий сказал, что он решил взять образцы мочи Зеленского, дабы проверить - употребляет ли он наркотики.

Как объяснил блогер, это желание возникло у него после того, как ряд телеграм-каналов начали разгонять сообщения о том, что "Шарий игроман и наркоман" с фрагментами из его старых интервью:

Как заявляет Шарий, наркотики он не употребляет, а заказал эту кампанию против него Офис президента.

И в отместку он решил узнать - а не наркоман ли сам Зеленский.

С этой целью Шарий и его люди провели целую спецоперацию в туалете одного из ресторанов Одессы, где трапезничал Зеленский на выходных.

"Мы знали, куда планирует приехать президент", - заявил блогер, говоря о ресторане "Рыба" и заверяя, что руководство заведения было не в курсе происходящего.

Для начала люди Шария испортили слив унитаза в туалете ресторана.

"Мы вывели из строя унитаз, смыв. Один человек следил, куда будет идти президент. Второй человек следил за самой кабинкой. Туда заходили люди, выходили, у них не получалось смыть... Нашему человеку периодически приходилось туда проникать, чтобы аккуратно смыть то, что там оставили другие люди. Потом, когда туда направился Владимир Александрович, там уже было очень чисто", - описывает детали спецоперации лидер "Партии Шария".

Он также уточнил, что президент сходил по малой нужде. "Смыть не получилось, и он ушел. А дальше было дело техники - собрать этот материал", - пояснил Шарий.

После чего мочу президента, как утверждает блогер, отправили в две лаборатории - украинскую и немецкую - на предмет наличия в ней десяти самых распространенных наркотиков.

Опубликует ли он результаты анализов - Шарий не сообщил, заявив, что пока просто сохранит их. В то же время доказать принадлежность мочи президенту вряд ли будет возможно. Даже если в ней и найдут следы наркотических веществ.

Но как еще один повод для удара по Зеленскому эту информацию, при желании, можно будет использовать.

Зеленский и анализы

Интересно, что тему с якобы наркотической зависимостью Владимира Зеленского на президентских выборах активно раскручивали у Порошенко.

Кульминацией этой "черной" кампании был анонимный видеоролик "У каждого своя дорога" (с намеком на кокаиновую дорожку), в котором Зеленского сбивает грузовик.

История дошла до того, что оба кандидата в президенты публично сдали анализы на содержание наркотических веществ.

Порошенко сдал их на НСК "Олимпийский" у спортивных врачей (правда, из помещения изгнали всех журналистов), а Зе пошел к врачам из клиники "Евролаб" своего соратника Андрея Пальчевского.

Тогда у него вышел небольшой конфуз: во враче, который брал анализ у Зеленского, распознали актера сериала "Сваты" Владислава Кирякулова. Который, как выяснилось, действительно работает в "Евролабе" - правда, массажистом и специалистом по "общей гигиене".

Как бы то ни было, после выборов тема с якобы наркозависимостью Зе заглохла. И вот теперь Шарий ее реанимировал в рамках своего противостояния с Банковой.

Напомним, Шарий обвиняет Офис президента, что это он заказал нападения на активистов его партии, которые прошли по всей стране. Главным аргументом в пользу этого он называет молчание Банковой относительно этих нападений, обещая, впрочем, позже предоставить и другие, более веские, доказательства.

В тоже время, в большинстве случаев хорошо известно, кто именно нападает - это члены партии Билецкого "Нацкорпус" и родственных ей организаций. Они в открытую объявили "охоту" на активистов "Партии Шария" после стычек с ними в киевском метро 17 июля.

"Нацкорпус" - это структура, которую традиционно связывают с главой МВД Арсеном Аваковым, который, к слову, также не комментирует происходящее.

По еще одной версии, в отношении активистов "Партии Шария" партия Билецкого могла действовать и без приказа Банковой или Авакова. А ради собственного пиара среди националистов и потенциальных заказчиков, а также чтобы доказать после акции Шария в Киеве, что никто у радикалов "улицу" не отобрал и они по-прежнему на ней господствуют.

Тем более, что полиция каких-либо жестких мер по прекращению уличного насилия до сих пор не предпринимает.