Во вторник, 7 июля, в Украине пройдет внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку. Для его прохождения зарегистрировались 117 666 абитуриентов. Экзамен будет состоять из четырех частей.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Отмечается, что допуск всех участников в пункты начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после указанного времени, он не будет допущен к участию в ВНО.

Сертификационная работа будет состоять из четырех частей:

Часть "Понимание речи на слух (аудирование)" содержит 16 заданий различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.



Часть "Чтение" содержит 22 задания различных форм; ответы на них надо обозначить в бланке ответов А.



Часть "Использование языка" содержит 20 заданий; ответы на них надо записать в бланке ответов А.



Часть "Письмо" содержит одно задание открытой формы. Ответ на него нужно написать в бланке ответов Б.

"Советуем взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться", - указывали ранее в УЦОКО.

Также в Центре напомнили, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

Оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;





Паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;





Приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Ранее мы сообщали, что на первые тесты ВНО не пришли около 20 процентов абитуриентов. Кроме того глава УЦОКО Валерий Бойко рассказал о том, сколько абитуриентов не допустили к сдаче экзаменов из-за повышенной температуры или ОРВИ.

Также мы сообщали, в этом году выпускников, которые за ВНО получат максимальный бал, будет значительно больше в сравнении с прошлым годом. Это связано с тем, что пороговый балл, который позволяет поступить в высшее учебное заведение, был понижен.