Предлагаем гороскоп на 8 июля для всех знаков Зодиака. Сегодняшний день обещает быть легким и радостным, подходящим для заключения брака.
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Овен (21.03 - 20.04)
День благоприятный для командных действий, которые направлены на благо семьи. Вероятна поездка, ради которой вам придется изменить своим принципам и в чем-то себя ограничить.
Телец (21.04 - 20.05)
Сегодня звезды могут организовать вам неожиданный выход из зоны комфорта, однако ваш поступок не будет напрасным, если четко расставить приоритеты и думать о конечной цели намеченного пути.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Звезды советуют использовать сегодняшний день, чтобы проявить инициативу и начать что-то новое: учебу, путешествие или новые отношения. Ваша общительность и радушие принесут хорошие результаты.
Рак (22.06 - 22.07)
День может преподнести несколько неожиданных и незнакомых сценариев. Не стоит проявлять активность в нештатной ситуации, где нужна осторожность. Ваши эксперименты не должны нести риск для здоровья.
Лев (23.07 - 23.08)
События сегодняшнего дня заставят вас бороться с агрессией и импульсивностью близких. Думайте о том, чтобы в благом порыве не только помочь другим, но и не навредить себе.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам сегодня нужно быть готовыми к сотрудничеству даже в напряженном союзе. Объем задач к вечеру только увеличится, справиться со всем вам поможет умение доверять чужим планам и действиям.
Весы (24.09 - 23.10)
Сегодня многим представителям знака предстоит выбирать методы и ресурсы для достижения цели. На выручку придет уже опробованная идея интеллектуально-игровой коммуникации с единомышленниками.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам пригодится умение наступить на горло своим принципам, чтобы не поссориться с близкими и не превратиться в домашнего агрессора. Старайтесь вести себя дружелюбнее, без иронии и злых насмешек.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы оказались на пути авантюрных и новаторских решений. Дружеская поддержка и наличие штурмана помогут вам справиться с этой бурной дистанцией.
Козерог (22.12 - 20.01)
Привычные правила Козерогов сегодня будут неэффективными. Постарайтесь изменить вектор восприятия и подход к решению проблемы. Чрезмерная увлеченность желаемым может стать вашей главной ошибкой.
Водолей (21.01 - 20.02)
Сегодня Водолеи могут быть чрезмерно импульсивны и раздражительны, если не достигнут цели мгновенно. Постарайтесь, чтобы ваш запал был максимально спортивным - настойчивым, но без негативных эмоций.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Ваши фактические успехи дня будут зависеть от того, насколько вы способны помогать близким, жертвуя собственными интересами. Звезды советуют сегодня ставить успех родных превыше личных амбиций.
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