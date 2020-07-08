Предлагаем гороскоп на 8 июля для всех знаков Зодиака. Сегодняшний день обещает быть легким и радостным, подходящим для заключения брака.

Также читайте гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для каждого знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

День благоприятный для командных действий, которые направлены на благо семьи. Вероятна поездка, ради которой вам придется изменить своим принципам и в чем-то себя ограничить.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня звезды могут организовать вам неожиданный выход из зоны комфорта, однако ваш поступок не будет напрасным, если четко расставить приоритеты и думать о конечной цели намеченного пути.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Звезды советуют использовать сегодняшний день, чтобы проявить инициативу и начать что-то новое: учебу, путешествие или новые отношения. Ваша общительность и радушие принесут хорошие результаты.

Рак (22.06 - 22.07)

День может преподнести несколько неожиданных и незнакомых сценариев. Не стоит проявлять активность в нештатной ситуации, где нужна осторожность. Ваши эксперименты не должны нести риск для здоровья.

Лев (23.07 - 23.08)

События сегодняшнего дня заставят вас бороться с агрессией и импульсивностью близких. Думайте о том, чтобы в благом порыве не только помочь другим, но и не навредить себе.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня нужно быть готовыми к сотрудничеству даже в напряженном союзе. Объем задач к вечеру только увеличится, справиться со всем вам поможет умение доверять чужим планам и действиям.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня многим представителям знака предстоит выбирать методы и ресурсы для достижения цели. На выручку придет уже опробованная идея интеллектуально-игровой коммуникации с единомышленниками.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам пригодится умение наступить на горло своим принципам, чтобы не поссориться с близкими и не превратиться в домашнего агрессора. Старайтесь вести себя дружелюбнее, без иронии и злых насмешек.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы оказались на пути авантюрных и новаторских решений. Дружеская поддержка и наличие штурмана помогут вам справиться с этой бурной дистанцией.

Козерог (22.12 - 20.01)

Привычные правила Козерогов сегодня будут неэффективными. Постарайтесь изменить вектор восприятия и подход к решению проблемы. Чрезмерная увлеченность желаемым может стать вашей главной ошибкой.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеи могут быть чрезмерно импульсивны и раздражительны, если не достигнут цели мгновенно. Постарайтесь, чтобы ваш запал был максимально спортивным - настойчивым, но без негативных эмоций.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваши фактические успехи дня будут зависеть от того, насколько вы способны помогать близким, жертвуя собственными интересами. Звезды советуют сегодня ставить успех родных превыше личных амбиций.

Предлагаем также гороскоп на июль о влиянии выхода из коридора затмений на знаки Зодиака.