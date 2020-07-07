Из-за массовых беспорядков, которые продолжаются несколько недель в Атланте, губернатор штата Джорджия в США объявил режим чрезвычайного положения и подписал указ о вводе в город нацгвардии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, по данным СМИ, мэр Атланты демократ Киша Лэнс Боттомс отказалась просить о вводе военных и за нее это сделал губернатор-республиканец Брайан Кемп. Его указ разрешает ввести в город до тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

"Эта мера позволит войскам охранять государственную собственность и направлять сотрудников правоохранительных органов для патрулирования наших улиц. Разговор будет жесткий. Мы должны защищать жизнь и средства к существованию всех жителей штата", - заявил Брайан Кемп.

Напомним, в середине июня в США полицейский снова убил афроамериканца. После этого в Атланте вспыхнула новая волна протестов.

Также мы писали, что полицейскому, который застрелил темнокожего в Атланте, грозит смертная казнь.