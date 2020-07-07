Курс НБУ на 7 июля. Доллар в Украине продолжает дешеветь, а евро дорожает
Национальный банк Украины установил официальный курс на вторник, 7 июля, на уровне 27,12 грн/$1, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий рабочий день.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара на 7 июля составляет 27,1269 грн/$1. Евро во вторник стоит 30,7226 за единицу валюты, что на 22 копейки больше, чем в прошлый банковский день. Цена российского рубля составляет 0,37 грн за единицу валюты.
Курс НБУ на 7 июля. Скриншот: bank.gov.ua
Напомним, после выходных доллар на межбанке перевалил за 27 гривен, но потом отступил.
Также мы разбирались, почему после отставки главы НАБУ Смолия снова падает доллар.
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