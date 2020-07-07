Мужчине, который в Луцке пытался "продать" должность в Кабмине и место в закрытой "группе масонов" за 200 000 долларов, избрали меру пресечения. Он арестован с правом внесения залога, размер которого превышает миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Отмечается, что жителя Луцка задержали еще 3 июля во время получения денег. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли валюту, а также заявление о вступлении потерпевшего в "закрытую группу", заверенную печатью и перстнем, в качестве доказательства того, что тот стал ее почетным членом.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1,261 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Киеве задержали мошенника, который "продавал" должности в НБУ по 25 000 долларов.

Также мы писали, что глава харьковской ОГА сообщил о попытке продать его должность за миллион долларов.