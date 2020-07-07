Данные на утро 7 июля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 564 человека
По данным на утро вторника, 7 июля, в Украине зарегистрировано уже 49 607 случаев заражения Covid-19. Вчера, 6 июля в нашей стране было отмечено 49 043 случая. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 564 человека.
С начала эпидемии в Украине умерло 1 283 человека, 22 193 пациента выздоровели. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.
Об этом передает пресс-служба Минздрава в соцсети.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 1 979 случаев;
Волынская область - 2 788 случаев;
Днепропетровская область - 1 116 случаев;
Донецкая область - 686 случаев;
Житомирская область - 1 469 случаев;
Закарпатская область - 3 458 случаев;
Запорожская область - 598 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 744 случая;
Кировоградская область - 663 случая;
г. Киев - 5 665 случаев;
Киевская область - 2 809 случаев;
Львовская область - 6 445 случаев;
Луганская область - 85 случаев;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 1 919 случаев;
Полтавская область - 325 случаев;
Ровенская область - 4 228 случаев;
Сумская область - 321 случай;
Тернопольская область - 2 108 случаев;
Харьковская область - 2 416 случаев;
Херсонская область - 196 случаев;
Хмельницкая область - 842 случая;
Черновицкая область - 5 032 случая;
Черкасская область - 678 случаев;
Черниговская область - 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с началf 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на Covid-19.
Ранее "Страна" сообщала, что таяние ледников и вечной мерзлоты может освободить вирусы древних экосистем. Об этом заявили российские ученые.
Так же мы рассказывали, что В Южной Корее определили опасный штамм коронавируса, который распространяется особенно быстро