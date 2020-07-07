По данным на утро вторника, 7 июля, в Украине зарегистрировано уже 49 607 случаев заражения Covid-19. Вчера, 6 июля в нашей стране было отмечено 49 043 случая. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 564 человека.

С начала эпидемии в Украине умерло 1 283 человека, 22 193 пациента выздоровели. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

Об этом передает пресс-служба Минздрава в соцсети.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 1 979 случаев;



Волынская область - 2 788 случаев;

Днепропетровская область - 1 116 случаев;

Донецкая область - 686 случаев;

Житомирская область - 1 469 случаев;

Закарпатская область - 3 458 случаев;

Запорожская область - 598 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 744 случая;

Кировоградская область - 663 случая;

г. Киев - 5 665 случаев;

Киевская область - 2 809 случаев;

Львовская область - 6 445 случаев;

Луганская область - 85 случаев;

Николаевская область - 461 случай;

Одесская область - 1 919 случаев;

Полтавская область - 325 случаев;

Ровенская область - 4 228 случаев;

Сумская область - 321 случай;

Тернопольская область - 2 108 случаев;

Харьковская область - 2 416 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 842 случая;

Черновицкая область - 5 032 случая;

Черкасская область - 678 случаев;

Черниговская область - 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с началf 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на Covid-19.

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