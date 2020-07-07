Украина считает заложниками большинство людей, которые, проживая в Крыму или на Донбассе, получили российские паспорта. К ним государство не имеет претензий.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова", видео обнародовано в YouTube.

"Кстати в режиме переходного правосудия мы пишем в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий", - сказал Резников.

По данным Алексея Резникова, российские паспорта получили 200 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса. Министр отметил, что у украинского государства могут быть претензии только к коллаборантам - тем, кто служил оккупационным властям.

Напомним, Аксенов разрешил жителям "ЛДНР" с российскими паспортами не проходить обсервацию после въезда в Крым.

Также мы писали, что в июле украинцам упростили получение паспорта РФ.