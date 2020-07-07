После того как Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга, крупнейшие мировые соцсети и мессенджеры - Facebook, WhatsApp, Telegram, Google и Twitter - объявили, что перестанут принимать запросы китайских властей о выдаче данных жителей города.

В заявлениях Facebook и WhatsApp говорится, что они замораживают рассмотрение запросов Пекина на время, пока идут оценка принятого закона на предмет его соответствия правам человека и консультации с международными экспертами в правозащитной области, как сообщает Associated Press.

В Telegram, который широко использовался во время протестов в Гонконге в прошлом году, заявили, что понимают "важность защиты права на неприкосновенность частной жизни наших пользователей в Гонконге".

"Telegram никогда не передавал никаких данных властям Гонконга в прошлом и не намерен обрабатывать какие-либо запросы, касающиеся наших пользователей в Гонконге, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении текущих политических изменений в городе", - сказал представитель Telegram Михаил Равдоникас.

Twitter так же приостановил рассмотрение всех запросов от властей Гонконга после того, как закон вступил в силу на прошлой неделе. Там отметили, что у компании есть "серьезные опасения" по поводу этого закона, подчеркнув, что Twitter "стремится защищать людей, пользующихся нашим сервисом, и их свободу выражения".

Google в своем заявлении также проинформировал, что компания "приостановила обработку по любым новым запросам данных от властей Гонконга" и продолжит рассмотрение деталей нового закона.

Напомним, что 30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности Гонконга. В тот же день его подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Закон вступил в силу в 23:00 по местному времени (18:00 по Киеву - Ред.) вторника.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного. Закон вызвал массовые протесты среди жителей Гонконга.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пригрозил Китаю небывалыми санкциями из-за Гонконга.